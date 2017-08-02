Красноярский врач осуждён за призывы к терроризму. Сотрудники ФСБ установили, что 24-летний мужчина разместил на своей странице в соцсети ролики о становлении ИГИЛ. Публикации с пропагандой запрещённого в России Исламского государства сделаны были три года назад, но теперь работник одной из красноярских больниц проведёт ближайшие два года в колонии-поселении - его действия представляли угрозу безопасности государства.
"Такое размещение приводит к тому, что впоследствии человек либо убывает на территорию вооружённых конфликтов, либо сам участвует в закладке взрывных устройств в общественных местах. Только в Красноярске было пресечено несколько попыток совершения терактов, несмотря на то, что наш город находится достаточно далеко от мест вооружённых конфликтов", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.