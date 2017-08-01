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НОВОСТИ | Общество





01.08.17 17:28 Вантовый мост на Татышев оснастят лифтом



Фото
На Стрелке приступили к строительству лифта на вантовый мост. Сейчас там огородили территорию и выкопали котлован под фундамент. В дальнейшем здесь будет смонтирована шахта и оборудован подъёмник для маломобильных групп населения. Лифт должен быть готов уже через два месяца.

Напомним, всего на благоустройство набережной Енисея от Регистрационной палаты до Стрелки планируют потратить 152 миллиона рублей.
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