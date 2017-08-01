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01.08.17 17:21 Руководители краевой полиции и МЧС навестили спасённую в тайге девочку





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"Я не знаю, это, наверное, закалка деревенская. Жила бы я в городе - и дня не продержалась бы", - сказала Яна Тамочева.



Сегодня же в 20-й городской больнице Яну навестили начальник краевой полиции Александр Речицкий и глава регионального МЧС Евгений Вершинин. Они лично участвовали в поиске пропавшей девочки. Что они подарили Яне, расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".





Долгожданная встреча. Сегодня в Красноярск к девочке, которая неделю в одиночестве провела в тайге и выжила, приехала мама. Она не видела дочь с 24 июля, когда Яна заблудилась во время сбора ягод. Напомним, её искали более 200 человек: сотрудники краевой полиции, бойцы Росгвардии и МЧС, волонтёры и местные жители. Сейчас врачи оценивают состояние здоровье подростка как стабильное, но девочка остаётся под наблюдением медиков. Нам удалось с ней пообщаться несколько минут, после встречи с мамой."Я не знаю, это, наверное, закалка деревенская. Жила бы я в городе - и дня не продержалась бы", - сказала Яна Тамочева.Сегодня же в 20-й городской больнице Яну навестили начальник краевой полиции Александр Речицкий и глава регионального МЧС Евгений Вершинин. Они лично участвовали в поиске пропавшей девочки. Что они подарили Яне, расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".















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