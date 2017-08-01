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01.08.17 17:20 Пропавший в Красноярске мальчик найден живым





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Накануне "Вести. Красноярск" рассказали про Рому, который



"Сейчас ребёнок помещён в социально-реабилитационный центр, в отношении его матери возбуждено административное производство по ст.6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях - причинение побоев, а также по ст.5.35 - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.







Мы показали фото, и его смогли его отыскать. "Вести" помогли найти пропавшего подростка. 13-летний мальчик ушёл из дома три недели назад. Его искали полицейские и волонтёры, боялись, что ребёнок испугается огласки и затаится, поэтому не давали ориентировку в СМИ.Накануне "Вести. Красноярск" рассказали про Рому, который ушёл из дома и не вернулся . Уже через несколько часов подростка в районе автовокзала "Восточный" обнаружил мужчина. Мальчик всё это время попрошайничал и слонялся по городу, рассказал, что убежал из-за того, что его часто била мать. Известно, что женщина была ранее судима."Сейчас ребёнок помещён в социально-реабилитационный центр, в отношении его матери возбуждено административное производство по ст.6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях - причинение побоев, а также по ст.5.35 - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











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