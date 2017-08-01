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01.08.17 17:23 На красноярских дорогах начались тотальные проверки соблюдения скоростного режима





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"Скоростной режим, его увеличение, несоблюдение водителями влекут тяжесть последствий при ДТП. Много факторов, но скорость одна из них", - подчеркнул инспектор ДПС Валентин Щёголев.



За неполный час инспекторы оштрафовали два десятка водителей. Причём многих уже не по первому разу. "На территории Красноярска и Красноярского края согласно госконтракту ежедневно обеспечивается выставление 31 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, также работает 6 стационарных; с помощью сотрудников ГИБДД, с помощью фиксации нарушений комплексами с начала года выявлено порядка 125 тысяч нарушений скоростного режима", - сообщила инспектор по пропаганде полка ДПС Красноярска Елена Авдеева.



За слишком быструю езду нарушители будут привлечены к административной ответственности: штрафы на сумму от 500 до 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 месяцев до 1 года, в зависимости от степени тяжести правонарушения.





Превышение скорости - одно из наиболее распространённых и наиболее опасных правонарушений на дороге. Желая сэкономить время или просто погонять, водитель подвергает смертельной опасности не только себя, но и окружающих. Казалось бы, и превысил немного, но в случае нештатной ситуации тормозной путь даже на сухом асфальте превысит 50 метров - чья-то жизнь может оборваться. В начале лета в страшном ДТП на Партизана Железняка погибли два человека. На скорости 100 километров в час водитель БМВ не справился с управлением и врезался в электроопору."Скоростной режим, его увеличение, несоблюдение водителями влекут тяжесть последствий при ДТП. Много факторов, но скорость одна из них", - подчеркнул инспектор ДПС Валентин Щёголев.За неполный час инспекторы оштрафовали два десятка водителей. Причём многих уже не по первому разу. "На территории Красноярска и Красноярского края согласно госконтракту ежедневно обеспечивается выставление 31 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, также работает 6 стационарных; с помощью сотрудников ГИБДД, с помощью фиксации нарушений комплексами с начала года выявлено порядка 125 тысяч нарушений скоростного режима", - сообщила инспектор по пропаганде полка ДПС Красноярска Елена Авдеева.За слишком быструю езду нарушители будут привлечены к административной ответственности: штрафы на сумму от 500 до 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 месяцев до 1 года, в зависимости от степени тяжести правонарушения. Дмитрий БЫЗОВ

















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