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02.08.17 11:42 В заповеднике "Столбы" заблудились двое иностранцев





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Руководитель туристической группы обратился на выдвижной пост спасателей с сообщением о пропаже людей. Спасателям, в свою очередь, удалось оперативно найти заблудившихся иностранцев и вернуть их обратно.







На красноярских Столбах заблудились двое туристов из Канады и США. Североамериканцы отправились в заповедник на прогулку в составе большой группы. В ходе экскурсии они отбились от остальных.Руководитель туристической группы обратился на выдвижной пост спасателей с сообщением о пропаже людей. Спасателям, в свою очередь, удалось оперативно найти заблудившихся иностранцев и вернуть их обратно.













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