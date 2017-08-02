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02.08.17 11:45 Отловом собак в Красноярске займутся зоозащитники





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Напомним, ранее в Красноярске было несколько громких скандалов с подрядчиками по отлову безнадзорных животных. Бизнесменов обвиняли в жестоком обращении с собаками и фальсификации отчётов о своей работе.







Отловом собак в Красноярске займутся зоозащитники. Активисты общественной организации "Быть добру" выиграли городской контракт на 2,5 миллиона рублей. До конца декабря новый подрядчик обязуется отловить 609 животных, из них около 500 стерилизует, а больных усыпит. По подсчётам организаторов, средств от контракта не хватит на вакцинацию животных, поэтому её проведут "в убыток" - на собственные деньги.Напомним, ранее в Красноярске было несколько громких скандалов с подрядчиками по отлову безнадзорных животных. Бизнесменов обвиняли в жестоком обращении с собаками и фальсификации отчётов о своей работе.











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