НОВОСТИ | Общество













02.08.17 17:27 В Красноярском крае восемь строек официально признаны имеющими обманутых дольщиков





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"Есть достаточное число объектов, которые являются проблемными, и если не предпринимать никаких действий, то там тоже будут просрочены договоры, и как следствие, будут обманутые дольщики", - сказал министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.



Какие меры планируют предпринимать, расскажем в вечернем выпуске новостей в 20:45.





В Красноярском крае восемь строек официально признаны имеющими обманутых дольщиков. Сегодня прошло заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам проблемных домов. Напомним, после распоряжения главы региона такие комиссии проходят еженедельно с участием и глав муниципалитетов. Потому что проблемы есть в том числе в Сосновоборске, Железногорске и Емельяновском районе. По заявлению министра строительства и ЖКХ края, если не проводить работу, обманутых дольщиков станет больше."Есть достаточное число объектов, которые являются проблемными, и если не предпринимать никаких действий, то там тоже будут просрочены договоры, и как следствие, будут обманутые дольщики", - сказал министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.Какие меры планируют предпринимать, расскажем в вечернем выпуске новостей в 20:45.

















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