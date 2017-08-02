В Красноярском крае восемь строек официально признаны имеющими обманутых дольщиков. Сегодня прошло заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам проблемных домов. Напомним, после распоряжения главы региона такие комиссии проходят еженедельно с участием и глав муниципалитетов. Потому что проблемы есть в том числе в Сосновоборске, Железногорске и Емельяновском районе. По заявлению министра строительства и ЖКХ края, если не проводить работу, обманутых дольщиков станет больше.
"Есть достаточное число объектов, которые являются проблемными, и если не предпринимать никаких действий, то там тоже будут просрочены договоры, и как следствие, будут обманутые дольщики", - сказал министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.
Какие меры планируют предпринимать, расскажем в вечернем выпуске новостей в 20:45.