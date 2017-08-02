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02.08.17 17:22 Как вести себя в лесу, чтобы не заблудиться: советы спасателей





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Сегодня спасли Виктора Родионова: очень уставший 74-летний пенсионер провёл в тайге трое суток, он смог выйти на открытое место и его заметили беспилотники. Где-то неподалёку блуждает Светлана Пенькова. Ещё 30 июля она ушла лес и не вернулась. Спасатели, полицейские, местные жители, волонтёры сегодня прочёсывают каждый метр.



"Очень много следов медведя, есть вероятность, но мы её исключаем, до последнего ищем живого человека, но время работает не в нашу пользу", - отметил и.о. начальника отдела организации розыска управления уголовного розыска ГУ МВД по краю Пётр Ситничук.



В 2014 и в 2015 годах в этом же лесу потерялись пенсионеры, которых не нашли до сих пор. С начала этого собирательного сезона искали уже 30 человек, это в два раза больше, чем год назад. Лето урожайное на грибы и ягоды, отправляясь за ними, ни в коем случае не забывайте сотовый, ещё раз предупреждают специалисты. По мобильной связи легко отследить путь и выйти из самой глухой чащи.



"У нас бывали случаи, когда спасатели не выезжая выводили людей из леса. Человек заблудился, позвонил - а где ты находишься, что видишь вокруг? Спасатели выводили человека, не напрягаясь, по телефону", - пояснил директор КГКУ "Спасатель" Александр Кобец.



Если заблудились, нужно остановиться, набрать 112, развести костёр - беспилотники улавливают дым, вас будет легче обнаружить. В основном не выживают в тайге из-за голода и холода, поэтому даже собираясь за грибами на пару часов, с собой обязательно спички, тёплая одежда, запас воды и хлеба. Каждый год в нашем крае в тайге попадают бесследно до четырёх человек.





Сухобузимский район, недалеко от посёлка Шила. Это место прозвали заколдованным: негустой лес тянется узкой полосой, вроде бы заблудиться негде, но именно на этом пятаке каждый год теряются грибники.Сегодня спасли Виктора Родионова: очень уставший 74-летний пенсионер провёл в тайге трое суток, он смог выйти на открытое место и его заметили беспилотники. Где-то неподалёку блуждает Светлана Пенькова. Ещё 30 июля она ушла лес и не вернулась. Спасатели, полицейские, местные жители, волонтёры сегодня прочёсывают каждый метр."Очень много следов медведя, есть вероятность, но мы её исключаем, до последнего ищем живого человека, но время работает не в нашу пользу", - отметил и.о. начальника отдела организации розыска управления уголовного розыска ГУ МВД по краю Пётр Ситничук.В 2014 и в 2015 годах в этом же лесу потерялись пенсионеры, которых не нашли до сих пор. С начала этого собирательного сезона искали уже 30 человек, это в два раза больше, чем год назад. Лето урожайное на грибы и ягоды, отправляясь за ними, ни в коем случае не забывайте сотовый, ещё раз предупреждают специалисты. По мобильной связи легко отследить путь и выйти из самой глухой чащи."У нас бывали случаи, когда спасатели не выезжая выводили людей из леса. Человек заблудился, позвонил - а где ты находишься, что видишь вокруг? Спасатели выводили человека, не напрягаясь, по телефону", - пояснил директор КГКУ "Спасатель" Александр Кобец.Если заблудились, нужно остановиться, набрать 112, развести костёр - беспилотники улавливают дым, вас будет легче обнаружить. В основном не выживают в тайге из-за голода и холода, поэтому даже собираясь за грибами на пару часов, с собой обязательно спички, тёплая одежда, запас воды и хлеба. Каждый год в нашем крае в тайге попадают бесследно до четырёх человек. Александра СЛАВЕЦКАЯ











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