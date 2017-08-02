НОВОСТИ | Общество













02.08.17 17:25 Порыв в пустующей квартире оставил соседей без воды





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Однако квартира этажом выше сейчас пустует. Уже почти неделя как жильцы уехали в неизвестном направлении. Чтобы ликвидировать утечку, управляющей компании пришлось перекрыть весь стояк. Теперь в девяти квартирах ни еду приготовить, ни справить естественные нужды. Часть жильцов покинула свои квартиры. Например, мама с грудным ребёнком не смогла ухаживать за малышом без горячей и холодной воды.



В управляющей компании сообщили, что вскрывать дверь без разрешения собственника или постановления суда они не могут. А владелец не выходит на связь. "У нас нет полномочий заниматься розыскной деятельностью. Собственники не отвечают на звонки, как мы можем вскрыть квартиру? Полиция не реагирует. Если мы включим воду, снова будет потоп", - пояснил начальник участка Вячеслав Каськин.



По мнению юристов, жильцы обезвоженных квартир могут рассчитывать лишь на перерасчёт у коммунальщиков за недополученную услугу. А вот отсудить большие деньги за перенесённые неудобства вряд ли получится. Хотя отсутствие питьевой воды явно нарушает санитарные правила. Подобная проблема в Красноярске встречается часто, единственный способ обезопасить себя и соседей - перекрывать воду перед длительным отъездом.





Татьяна переживает за свой дорогостоящий ремонт. Рассказывает, что в квартире успела предотвратить потоп. "У нас начинает капать в левом верхнем углу. И видно, как капли стекают вниз. Сразу вызвали дежурных сантехников, чтобы перекрыли воду", - рассказывает красноярка.Однако квартира этажом выше сейчас пустует. Уже почти неделя как жильцы уехали в неизвестном направлении. Чтобы ликвидировать утечку, управляющей компании пришлось перекрыть весь стояк. Теперь в девяти квартирах ни еду приготовить, ни справить естественные нужды. Часть жильцов покинула свои квартиры. Например, мама с грудным ребёнком не смогла ухаживать за малышом без горячей и холодной воды.В управляющей компании сообщили, что вскрывать дверь без разрешения собственника или постановления суда они не могут. А владелец не выходит на связь. "У нас нет полномочий заниматься розыскной деятельностью. Собственники не отвечают на звонки, как мы можем вскрыть квартиру? Полиция не реагирует. Если мы включим воду, снова будет потоп", - пояснил начальник участка Вячеслав Каськин.По мнению юристов, жильцы обезвоженных квартир могут рассчитывать лишь на перерасчёт у коммунальщиков за недополученную услугу. А вот отсудить большие деньги за перенесённые неудобства вряд ли получится. Хотя отсутствие питьевой воды явно нарушает санитарные правила. Подобная проблема в Красноярске встречается часто, единственный способ обезопасить себя и соседей - перекрывать воду перед длительным отъездом. Роман РЫКОВ

















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