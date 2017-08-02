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02.08.17 17:20 В Красноярске осудили преступников, планировавших теракт на День Победы



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В Красноярске планировали провести теракт во время праздника 9-го мая. Но неудавшихся террористов удалось вовремя раскрыть и обезвредить. Подробности этой истории стали известны общественности только сейчас - накануне в Красноярском гарнизонном военном суде вынесли приговоры фигурантам этого дела.

Согласно материалам, главарь группы 26-летний Жахонгир Мирзаев работал в Красноярске водителем автобуса. Исповедуя радикальный ислам, он поддерживал связь через интернет с представителями ИГИЛ - запрещённой в России организации. От них же получал инструкции. Он решил устроить террористический акт, чтобы получить статус амира в Красноярске - весьма высокий статус.

"Мирзаев нашёл пособников для совершения подрыва в общественном месте Красноярска - кондуктора маршрута, на котором он работал, и таксиста. Местом для совершения теракта был выбран маршрутный автобус, преступление планировалось осуществить 9 мая 2016 года, во время празднования Дня Победы. В этот день общественный транспорт максимально загружен", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.

Как выяснилось, Мирзаев, организатор, прожил в Красноярске около восьми лет. Семьи у него здесь не было, проживал в съёмных квартирах. У него дома и были обнаружены компоненты для производства самодельной бомбы. Также гвозди, которые планировали использовать в качестве поражающих элементов.

Ячейку удалось раскрыть и остановить за три дня до теракта, намеченного на 9 мая. Трое потенциальных террористов были осуждены накануне. Организатор получил 18 лет, его пособники по 11 лет в колонии строгого режима.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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