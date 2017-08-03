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03.08.17 09:08 Пресс-конференция: представители МВД и МЧС о ситуации с потерявшимися в лесах





Как выбраться из чащи и найти дорогу домой? В Красноярском крае начался сезон собирательства - жители идут за грибами-ягодами в тайгу и теряются. Это может случиться как с опытным лесником, так и с новичком. Как выжить в лесу, что сделать, чтобы тебя быстрее нашли, а также новые подробности истории девочки-таёжницы Яны Томачевой, которая спаслась после недели пребывания в глухой чаще, среди болот, рассказали представители региональных полиции и МЧС.







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