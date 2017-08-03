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03.08.17 11:36 СМС-мошенники оставили без денег железногорского пенсионера





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В Железногорске мошенники выманили у пенсионера больше ста тысяч рублей через СМС. Схема обмана оказалась весьма распространённой: потерпевшему пришло сообщение о списании денег с банковской карты. Был указан и номер для обратной связи. Пенсионер позвонил на него, ему сообщили, что сумму списали по ошибке. Чтобы якобы вернуть её, нужно выполнить ряд манипуляций с картой. Выполнение требования и стало ошибкой. Возбуждено уголовное дело, мошенников вычисляют.







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