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03.08.17 11:48 На Столбах в объектив фотоловушки попала кабарга





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Кабарга, попавшая в объектив, очень быстро скрылась в лесу; по словам специалистов, животное молодое, сильное, очевидно, искало еду и сбилось с привычного пути.







В заповеднике "Столбы" фотокамеры засняли кабаргу. Животное осторожно вышло на тропу, это очень редкий случай - обычно маленький олень хорошо прячется в чаще, ведь там легче скрываться от хищников. На кабаргу охотятся волки, соболь, беркут, филин и животные покрупнее - медведи и россомахи. А в последние годы парнокопытные на Столбах страдают и от бродячих собак.Кабарга, попавшая в объектив, очень быстро скрылась в лесу; по словам специалистов, животное молодое, сильное, очевидно, искало еду и сбилось с привычного пути.













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