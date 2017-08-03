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| НОВОСТИ | Спорт
|03.08.17 11:45 Александр Сёмин проведёт мастер-класс для воспитанников красноярских спортшкол
Сегодня в Красноярске на острове Татышев состоится мастер-класс от звезды мирового хоккея Александра Сёмина. Он встретится с воспитанниками спортивных школ, вместе они выйдут на ледовое поле - искусственный лёд на Татышеве специально заливают сегодня. Знаменитый хоккеист, двукратный чемпион мира, потренирует ребят, а потом ответит на их вопросы.
Всех, кто хочет встретиться со спортсменом, пожать ему руку или взять автограф, ждут на острове Татышев, на площадке Универсиады, в 14 часов. Репортаж с места событий смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.
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