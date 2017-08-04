АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





04.08.17 11:35 В кафе на стадионе "Локомотив" произошёл взрыв газа



Фото
Случайные прохожие увидели двух обожжённых людей у кафе в центре Красноярска. Так сейчас выглядит кухня, где и произошёл взрыв газа. Внутри находились двое: парень и девушка, им по 20 лет. В состоянии ожогового шока они смогли выбежать на улицу. Но сейчас находятся в реанимации. Ожоги тела до 30%.

"У них есть поражение дыхательных путей, ингаляционная травма. Она развивается в течение 3-4 дней. Может быть, придётся трубки ставить, пытаться спасти от отёков дыхательных путей", - пояснил заведующий отделением реанимации ожогового центра ККБ Владимир Мацкевич.

Взрыв произошёл в девять утра, за час до открытия кафе. Внутри находились девять сотрудников. По предварительной версии, девушка меняла газовый баллон с пустого на полный, попросила помощи у пекаря. "При этом вентиль баллона, который был уже использован, не закрыли. По другой версии, редуктор не закрепили должным образом. Произошла утечка газа. А поскольку там много электронагревательных приборов, то произошло воспламенение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Газовая служба заявила, баллоны хранились с нарушениями. Почему ёмкости меняли сотрудники, а не специалисты? Мы попытались спросить у хозяина кафе. Но он уклоняется от вопросов. Кафе арендует помещение в стадионе "Локомотив" уже три года. Числились добросовестными арендаторами.

"Здание предварительно не повреждено. Частично повреждено потолочное покрытие, стеновые панели", - сообщил начальник первой пожарной части по охране Центрального района Красноярска Роман Либерт.

В феврале произошла похожая ситуация: газ взорвался в пиццерии на правом берегу. Но тогда никто не пострадал. Сейчас следователи продолжают искать ответ на главный вопрос: могли ли сотрудники заниматься заменой газового оборудования или у них просто не хватало для этого навыков. Если подтвердится второй вариант, то вина может лечь на хозяина кафе.


Владимир БОГОМОЛОВ





АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.