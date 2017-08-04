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04.08.17 11:35 В кафе на стадионе "Локомотив" произошёл взрыв газа





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"У них есть поражение дыхательных путей, ингаляционная травма. Она развивается в течение 3-4 дней. Может быть, придётся трубки ставить, пытаться спасти от отёков дыхательных путей", - пояснил заведующий отделением реанимации ожогового центра ККБ Владимир Мацкевич.



Взрыв произошёл в девять утра, за час до открытия кафе. Внутри находились девять сотрудников. По предварительной версии, девушка меняла газовый баллон с пустого на полный, попросила помощи у пекаря. "При этом вентиль баллона, который был уже использован, не закрыли. По другой версии, редуктор не закрепили должным образом. Произошла утечка газа. А поскольку там много электронагревательных приборов, то произошло воспламенение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.



Газовая служба заявила, баллоны хранились с нарушениями. Почему ёмкости меняли сотрудники, а не специалисты? Мы попытались спросить у хозяина кафе. Но он уклоняется от вопросов. Кафе арендует помещение в стадионе "Локомотив" уже три года. Числились добросовестными арендаторами.



"Здание предварительно не повреждено. Частично повреждено потолочное покрытие, стеновые панели", - сообщил начальник первой пожарной части по охране Центрального района Красноярска Роман Либерт.



В феврале произошла похожая ситуация: газ взорвался в пиццерии на правом берегу. Но тогда никто не пострадал. Сейчас следователи продолжают искать ответ на главный вопрос: могли ли сотрудники заниматься заменой газового оборудования или у них просто не хватало для этого навыков. Если подтвердится второй вариант, то вина может лечь на хозяина кафе.





Случайные прохожие увидели двух обожжённых людей у кафе в центре Красноярска. Так сейчас выглядит кухня, где и произошёл взрыв газа. Внутри находились двое: парень и девушка, им по 20 лет. В состоянии ожогового шока они смогли выбежать на улицу. Но сейчас находятся в реанимации. Ожоги тела до 30%."У них есть поражение дыхательных путей, ингаляционная травма. Она развивается в течение 3-4 дней. Может быть, придётся трубки ставить, пытаться спасти от отёков дыхательных путей", - пояснил заведующий отделением реанимации ожогового центра ККБ Владимир Мацкевич.Взрыв произошёл в девять утра, за час до открытия кафе. Внутри находились девять сотрудников. По предварительной версии, девушка меняла газовый баллон с пустого на полный, попросила помощи у пекаря. "При этом вентиль баллона, который был уже использован, не закрыли. По другой версии, редуктор не закрепили должным образом. Произошла утечка газа. А поскольку там много электронагревательных приборов, то произошло воспламенение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.Газовая служба заявила, баллоны хранились с нарушениями. Почему ёмкости меняли сотрудники, а не специалисты? Мы попытались спросить у хозяина кафе. Но он уклоняется от вопросов. Кафе арендует помещение в стадионе "Локомотив" уже три года. Числились добросовестными арендаторами."Здание предварительно не повреждено. Частично повреждено потолочное покрытие, стеновые панели", - сообщил начальник первой пожарной части по охране Центрального района Красноярска Роман Либерт.В феврале произошла похожая ситуация: газ взорвался в пиццерии на правом берегу. Но тогда никто не пострадал. Сейчас следователи продолжают искать ответ на главный вопрос: могли ли сотрудники заниматься заменой газового оборудования или у них просто не хватало для этого навыков. Если подтвердится второй вариант, то вина может лечь на хозяина кафе. Владимир БОГОМОЛОВ











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