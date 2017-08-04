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04.08.17 08:43 Жители Солнечного разработали логотип микрорайона

Жители Солнечного разработали логотип микрорайона

Фото
В микрорайоне "Солнечный" на машинах оранжевые наклейки с изображением солнца и новостроек. Это отличительный знак местных водителей: например, увидишь такой в центре - можно попросить подвести. Такси в отдалённый район дорогое, а сосед выручит. Максим родился и живёт в Солнечном, когда на дороге встречает водителей с такой же наклейкой, всегда их приветствует.

"Многие считают, что Солнечный находится в удалении от Красноярска, его не считают частью города, но я лично горжусь тем, что живу в Солнечном, я смело говорю, что я житель Солнечного и мне нравится здесь жить!", - говорит житель мкрн. Солнечный Максим Савченко.

Сейчас в Солнечный в основном переезжают молодые пары с детьми, они знакомятся, дружат. В местной кофейне по особому рецепту варят капуччино, подают в солнечных кружках. Логотипом придумали не чтобы заработать, а идеи ради - вещи с солнцем объединяют. Как должен выглядеть образ родного микрорайона, выбирали интернет-голосованием.

"Пришли к общему мнению и напечатали его, чтобы объединить жителей Солнечного, сделать их дружнее. В других районах такого нет, мне кажется, это интересно", - считает житель мкрн Солнечный Максим Колмаков.

Теперь всем микрорайоном отмечают праздники: на новогодний фейерверк скинулись, кто сколько смог, а видеопоздравление для солнечных женщин на 8 марта набрало сотни лайков в сети. Активная жизнь района имеет и бытовую сторону. Молодые мамы Солнечного в соцсетях обмениваются фотографиями колясок с подписями - кому одолжить? И этот пример, казалось бы, далеко не самого престижного района города ещё раз доказал - важно не где ты живёшь, а как.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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