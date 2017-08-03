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03.08.17 17:24 На Взлётке на парковке торгового центра взломали и ограбили автомобиль





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



На парковке возле красноярского торгового центра на Взлётке неизвестные взломали автомобиль. Инцидент произошёл 28 июля в 9 вечера на глазах у десятков прохожих. Взлом и ограбление внедорожника попал в объективы камер уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как из иномарки выходит водитель и пассажир, закрывают авто и направляются в торговый центр.



Спустя пару минут из припаркованной неподалёку белой легковой машины, предположительно отечественного производства, появляются двое мужчин, подходят к авто, взламывают его, после чего выносят что-то из салона. По данному факту проводится проверка.







На парковке возле красноярского торгового центра на Взлётке неизвестные взломали автомобиль. Инцидент произошёл 28 июля в 9 вечера на глазах у десятков прохожих. Взлом и ограбление внедорожника попал в объективы камер уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как из иномарки выходит водитель и пассажир, закрывают авто и направляются в торговый центр.Спустя пару минут из припаркованной неподалёку белой легковой машины, предположительно отечественного производства, появляются двое мужчин, подходят к авто, взламывают его, после чего выносят что-то из салона. По данному факту проводится проверка.











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