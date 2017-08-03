НОВОСТИ | Общество













03.08.17 17:23 В Усть-Мане подходы к реке становятся частными владениями





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"Оборзели совсем! Пройти нельзя. Мы здесь живём. Меня обида берёт, у меня отец воевал, а эти уроды пришли и командуют. На запад не пройти - шлагбаум стоит, на подсобное тоже. Загорожено всё", - негодует житель пос. Усть-Мана Сергей Киргизов.



Подробности смотрите в программе "Вести. Красноярск" в 20:45.







Жители посёлка Усть-Мана обратились в редакцию "Вестей" за помощью. Они уверяют, всю прибрежную территорию захватили бизнесмены, превратив её в частную собственность. А несколько дней назад забором огородили последний пляж, оставив без воды дачников, рыбаков и отдыхающих. К тому же, здесь был единственный пожарный съезд, и в случае любого возгорания спецтехника просто не сможет добраться к воде."Оборзели совсем! Пройти нельзя. Мы здесь живём. Меня обида берёт, у меня отец воевал, а эти уроды пришли и командуют. На запад не пройти - шлагбаум стоит, на подсобное тоже. Загорожено всё", - негодует житель пос. Усть-Мана Сергей Киргизов.Подробности смотрите в программе "Вести. Красноярск" в 20:45. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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