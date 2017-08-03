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Завод ферросплавов в Красноярске: быть или не быть

03.08.17 17:22 Компания "Чек-Су" подтвердила намерение взыскать с правительства края 21 млрд. рублей



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В компании "Чек-Су" прокомментировали информацию о иске в 21 миллиард рублей, который они намерены предъявить правительству Красноярского края, администрации Емельяновского района и Шуваевскому сельсовету. Напомним, в 2011 году разгорелась общественная кампания против возведения Енисейского ферросплавного завода, строительство заблокировали. Теперь в "Чек-Су" заявляют, что понесли огромные убытки. Отметим, задолженность "Чек-Су" перед кредиторами составляет 17 миллиардов рублей, "Внешэкономбанк" требует признать компанию банкротом, кемеровский арбитражный суд назначил заседание на 29 августа.

"Мы подтверждаем наличие соответствующих претензий к краю, к Емельяновскому району и Шуваевскому сельсовету, они направлены в порядке досудебного урегулирования спора. По нашей информации, правительством Красноярского края соответствующие требования уже получены. По истечении 30 дней с момента направления требований мы намерены обратиться в суд", - сообщил представитель ЗАО "Чек-Су.ВК" Дмитрий Грентиков.








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