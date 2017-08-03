Первый рейс по новому направлению через Красноярск в Кызыл пошёл не по плану. Вылет в конечную точку задержали на 16 часов. Рейс авиакомпании "Камчатское авиационное предприятие" соединил Улан-Удэ, Нижнеангарск, Красноярск и Кызыл. Но в Туву самолёт вылетел из краевого центра не в 16 часов, а в 8 утра следующего дня.
Среди причин задержки называют, например, то, что аэропорт Кызыла не работает ночью. Есть и другая версия: воздушный коридор был закрыт потому, что в соседней Хакасии находились правительственные самолёты. Добавим, что в Красноярск Як-40 прилетел также с опозданием, что нарушило график движения.
"1 августа рейс Камчатского авиапредприятия был задержан в связи с поздним прибытием самолёта в аэропорт "Емельяново" и регламентом аэропорта "Кызыл", - сообщила пресс-секретарь аэропорта "Емельяново" Леокадия Матвеева.