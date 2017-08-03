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03.08.17 17:27 Первый рейс через Красноярск в Кызыл задержался на 16 часов





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Среди причин задержки называют, например, то, что аэропорт Кызыла не работает ночью. Есть и другая версия: воздушный коридор был закрыт потому, что в соседней Хакасии находились правительственные самолёты. Добавим, что в Красноярск Як-40 прилетел также с опозданием, что нарушило график движения.



"1 августа рейс Камчатского авиапредприятия был задержан в связи с поздним прибытием самолёта в аэропорт "Емельяново" и регламентом аэропорта "Кызыл", - сообщила пресс-секретарь аэропорта "Емельяново" Леокадия Матвеева.







Первый рейс по новому направлению через Красноярск в Кызыл пошёл не по плану. Вылет в конечную точку задержали на 16 часов. Рейс авиакомпании "Камчатское авиационное предприятие" соединил Улан-Удэ, Нижнеангарск, Красноярск и Кызыл. Но в Туву самолёт вылетел из краевого центра не в 16 часов, а в 8 утра следующего дня.Среди причин задержки называют, например, то, что аэропорт Кызыла не работает ночью. Есть и другая версия: воздушный коридор был закрыт потому, что в соседней Хакасии находились правительственные самолёты. Добавим, что в Красноярск Як-40 прилетел также с опозданием, что нарушило график движения."1 августа рейс Камчатского авиапредприятия был задержан в связи с поздним прибытием самолёта в аэропорт "Емельяново" и регламентом аэропорта "Кызыл", - сообщила пресс-секретарь аэропорта "Емельяново" Леокадия Матвеева.











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