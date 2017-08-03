НОВОСТИ | Общество













03.08.17 17:26 Красноярцы стали реже покупать арбузы





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- Определяем по звуку - он должен быть звонким. Арбузы из Южного Казахстана будут в Красноярске до конца августа, потом пойдёт Астрахань, Волгоград, до середины октября.

- А разрезанные арбузы покупать не опасно?

- Они не залёживаются, их сразу раскупают.

- А ещё, говорят, по хвостикам можно спелость определить...

- Хвостик просто от жары засыхает, потому что долго ехал.



Специалисты Роспотребнадзора настаивают на том, что в разрезанном виде арбузы покупать не стоит, но продавцы не соглашаются, говорят, что когда арбуз разрезан, уже точно видно, что он спелый, сочный, ароматный и скорее всего вкусный. В чём сходятся все - арбуз лучше съесть в день покупки, долго не хранить его в холодильнике, потому что он может испортиться. А в министерстве здравоохранения нам сегодня рассказали, что всплеска отравлений арбузами в Красноярске не наблюдается и в больницы с отравлением обращаются единицы.





В Красноярске в разгаре сезон арбузов. Везут их преимущественно из Казахстана, чуть позже будут везти из Астрахани. Правда, продавцы признаются, что красноярцы реже стали покупать арбузы. Раньше в сезон в день продавали в среднем по сто ягод, сегодня - всего двадцать. Но наш репортаж о том, как правильно выбирать арбуз, чтобы он оказался спелым, сладким и сочным. Вот что советуют продавцы:Специалисты Роспотребнадзора настаивают на том, что в разрезанном виде арбузы покупать не стоит, но продавцы не соглашаются, говорят, что когда арбуз разрезан, уже точно видно, что он спелый, сочный, ароматный и скорее всего вкусный. В чём сходятся все - арбуз лучше съесть в день покупки, долго не хранить его в холодильнике, потому что он может испортиться. А в министерстве здравоохранения нам сегодня рассказали, что всплеска отравлений арбузами в Красноярске не наблюдается и в больницы с отравлением обращаются единицы. Мария СЕМЁНОВА

















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