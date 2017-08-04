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04.08.17 11:45 Регбисты "Красного Яра" разгромили московскую "Славу"



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Кроме ярко-жёлтой формы команда гостей так ничем и не запомнилась. "Красный Яр" доминировал на своём поле и уже к концу первого тайма счёт был 31:0 в пользу сибиряков. Вторая половина для московской "Славы" и вовсе оказалась бесславной. Поймавшие кураж красноярцы занесли в зачётное поле соперников 12 попыток, 8 из них реализовали. Гости же не смогли точно исполнить даже штрафной удар. Игра закончилась со счётом 76:0.

"К большому сожалению, ничего не получилось. Старт могли зацепить, возможно, игра бы пошла, но когда мы провалили первый тайм, у ребят руки опустились", - пояснил главный тренер РК "Слава" Андрей Черевичный.

Матч собрал далеко не полные трибуны. Отсутствие интриги на поле предчувствовали болельщики и спортивные эксперты. "Оставили ряд сильных игроков дома. Впереди у них игры с основными соперниками. А бодаться с "Енисеем" или "Красным Яром", калечить своих игроков, добивать - просто несерьёзно", - пояснил спортивный эксперт Евгений Кутаков.

Арена опустела ненадолго. 4 августа вечером другая красноярская команда - "Енисей-СТМ" - примет на этом поле краснодарскую "Кубань". Они разыграют относительно молодой трофей - Суперкубок России.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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