Краевые чиновники решили закрыть очередную лесопилку, портящую воздух в Канске. Всего же в городе хотят остановить деятельность почти полсотни деревообрабатывающих предприятий. Десятки административных протоколов составили после проверок минприроды края. Напомним, по вине недобросовестных природопользователей весной произошёл пожар в частном секторе, погибли люди. В ходе рейда выяснили: древесные отходы неправильно хранят и незаконно сжигают в печах, тем самым нарушая экологию Канска и окрестностей.
"Мы пришли к выводу, что предприятие в таком виде работать не может. Мы решили применить временный запрет деятельности. Санкция предусматривает приостановку до 90 суток", - сообщила начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
В каких ещё городах приостановят деятельность лесоперерабатывающих предприятий, расскажем в следующих выпусках "Вестей".