Следственный комитет начал проверку по факту обращения красноярских синоптиков к президенту. Сотрудники гидрометцентра пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты, отправив ему видеопослание. В среднем ежемесячный доход синоптиков в Красноярске составляет 6-7 тысяч рублей, что значительно ниже прожиточного минимума.
"При этом были приложены копии расчётных листов, где действительно указаны такие суммы. По данному факту следственными органами в настоящее время проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.