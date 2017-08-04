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04.08.17 09:22 Красноярские синоптики пожаловались президенту на низкие зарплаты





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"При этом были приложены копии расчётных листов, где действительно указаны такие суммы. По данному факту следственными органами в настоящее время проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







Следственный комитет начал проверку по факту обращения красноярских синоптиков к президенту. Сотрудники гидрометцентра пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты, отправив ему видеопослание. В среднем ежемесячный доход синоптиков в Красноярске составляет 6-7 тысяч рублей, что значительно ниже прожиточного минимума."При этом были приложены копии расчётных листов, где действительно указаны такие суммы. По данному факту следственными органами в настоящее время проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











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