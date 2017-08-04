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04.08.17 09:30 С красноярского инвалида в транспорте требуют плату за необычное средство передвижения





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"Как техническое средство реабилитации. Я не хочу никого обидеть: инвалидная коляска, да, но если у меня есть здоровая нога, я лучше буду двигаться", - говорит житель Красноярска, конструктор велоката Алексей Сталидзан.



В департаменте транспорта нам пояснили: бесплатно провозить можно пару лыж в чехле, санки, детскую коляску и багаж меньше 120 сантиметров. Велокат выходит за эти рамки. А инвалидной коляской его назвать нельзя. "Инвалид в коляске садится в автобус - он же платит за себя, он не стоит. Это как часть человека. А если, допустим, коляску будут перевозить отдельно, тогда кондуктор имеет право взять плату", - пояснил начальник отдела департамента транспорта Игорь Манченко.



Алексей Сталидзан обратился к президенту, чтобы уравняли в правах велокат и инвалидную коляску. Также хочет запатентовать разработку, но сделать это своими силами непросто. "Сертификат получить на то, что он изготовил, чтобы массово - понятно, что надо его запатентовать, денежные средства ведь тоже", - пояснила председатель красноярского отделения Всероссийского общества инвалидов Галина Зименко.



На велокате Алексей выгуливает свою собаку. Помогает другим инвалидам собрать такое же приспособление. Цена свободы передвижения, казалось бы, небольшая - оплата второго билета. Но при этом и пенсию по инвалидности нельзя назвать совсем большой. Поэтому каждый инвалид должен индивидуально решать, готов ли он платить эти деньги или стоит надеяться исключительно на понимание кондуктора.





Алексей Сталидзан держит в руках велокат - так он называет средство передвижения, которое сконструировал сам . "Вести" рассказывали про Алексея. Потерял ногу 30 лет назад в ДТП. В коляску ни за что не хотел садиться. Собрал уже второй велокат. И он дорого ему обошёлся: полиция не пускает на массовые праздники, а кондукторы просят оплатить провоз багажа. Велокат считают велосипедом, хотя у конструктора другая позиция."Как техническое средство реабилитации. Я не хочу никого обидеть: инвалидная коляска, да, но если у меня есть здоровая нога, я лучше буду двигаться", - говорит житель Красноярска, конструктор велоката Алексей Сталидзан.В департаменте транспорта нам пояснили: бесплатно провозить можно пару лыж в чехле, санки, детскую коляску и багаж меньше 120 сантиметров. Велокат выходит за эти рамки. А инвалидной коляской его назвать нельзя. "Инвалид в коляске садится в автобус - он же платит за себя, он не стоит. Это как часть человека. А если, допустим, коляску будут перевозить отдельно, тогда кондуктор имеет право взять плату", - пояснил начальник отдела департамента транспорта Игорь Манченко.Алексей Сталидзан обратился к президенту, чтобы уравняли в правах велокат и инвалидную коляску. Также хочет запатентовать разработку, но сделать это своими силами непросто. "Сертификат получить на то, что он изготовил, чтобы массово - понятно, что надо его запатентовать, денежные средства ведь тоже", - пояснила председатель красноярского отделения Всероссийского общества инвалидов Галина Зименко.На велокате Алексей выгуливает свою собаку. Помогает другим инвалидам собрать такое же приспособление. Цена свободы передвижения, казалось бы, небольшая - оплата второго билета. Но при этом и пенсию по инвалидности нельзя назвать совсем большой. Поэтому каждый инвалид должен индивидуально решать, готов ли он платить эти деньги или стоит надеяться исключительно на понимание кондуктора. Владимир БОГОМОЛОВ

















АРХИВ

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