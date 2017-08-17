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17.08.17 11:42 В Енисейском районе санитарок больницы заставляют переводиться в уборщицы





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- Представляете, больница без санитарок. Круглосуточный стационар, где нет санитарок! Это что за стационар, это что за больница?



- "Кого что-то не устраивает, тот может уволиться", - вот их слова. Сложилось такое ощущение, что на нас хотят заработать.



В Енисейской районной больнице пояснили - это не личная прихоть руководства, а исполнение распоряжения правительства России. Ещё в 2012 году была разработана "Дорожная карта развития здравоохранения". Она предполагает увеличение зарплат медикам. Но радоваться этому будут не все. Документ предполагает кадровые перестановки: теперь те сотрудники, которые не имеют медицинского образования, занимаются только уборкой и не ухаживают за больными, меняют название профессии.



От смены записи в трудовой книжке формально ничего не изменится. Оклад останется прежним, да и суть работы та же - мыть полы и протирать пыль в кабинетах и палатах. Но для людей разница колоссальна. Ведь уборщица - это технический персонал, а не медицинский, а значит, и повышение зарплат их не коснётся.



"Медперсонал - это тот, кто оказывает помощь пациенту. Если человек убирает помещения, это уборщица", - считает заместитель главного врача Енисейской районной больницы Юрий Омельчук.



В больнице Енисейска удивились, услышав о незаконных требованиях срочно оформлять заявление, хотя уведомлять о переводе сотрудника на другую должность работодатель обязан за два месяца. А позже санитарки рассказали - начальство поселковой больницы разрешило им подписать бумаги не сейчас, а спустя два месяца, как и положено по трудовому законодательству.





Размер зарплаты младших медицинских работников очень скромный. А в отдалённых населённых пунктах он и вовсе не превышает минимального размера оплаты труда - 9 тысяч рублей. Люди живут лишь верой в скорые повышения зарплат медработникам. Но санитарок села Ярцево в Енисейском районе с этими надеждами вынуждают попрощаться. Они уверяют, руководство больницы заставляет их в нарушение трудового законодательства срочно писать заявления и переводиться на должность уборщиц.В Енисейской районной больнице пояснили - это не личная прихоть руководства, а исполнение распоряжения правительства России. Ещё в 2012 году была разработана "Дорожная карта развития здравоохранения". Она предполагает увеличение зарплат медикам. Но радоваться этому будут не все. Документ предполагает кадровые перестановки: теперь те сотрудники, которые не имеют медицинского образования, занимаются только уборкой и не ухаживают за больными, меняют название профессии.От смены записи в трудовой книжке формально ничего не изменится. Оклад останется прежним, да и суть работы та же - мыть полы и протирать пыль в кабинетах и палатах. Но для людей разница колоссальна. Ведь уборщица - это технический персонал, а не медицинский, а значит, и повышение зарплат их не коснётся."Медперсонал - это тот, кто оказывает помощь пациенту. Если человек убирает помещения, это уборщица", - считает заместитель главного врача Енисейской районной больницы Юрий Омельчук.В больнице Енисейска удивились, услышав о незаконных требованиях срочно оформлять заявление, хотя уведомлять о переводе сотрудника на другую должность работодатель обязан за два месяца. А позже санитарки рассказали - начальство поселковой больницы разрешило им подписать бумаги не сейчас, а спустя два месяца, как и положено по трудовому законодательству. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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