ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





17.08.17 11:42 В Енисейском районе санитарок больницы заставляют переводиться в уборщицы



Фото
Размер зарплаты младших медицинских работников очень скромный. А в отдалённых населённых пунктах он и вовсе не превышает минимального размера оплаты труда - 9 тысяч рублей. Люди живут лишь верой в скорые повышения зарплат медработникам. Но санитарок села Ярцево в Енисейском районе с этими надеждами вынуждают попрощаться. Они уверяют, руководство больницы заставляет их в нарушение трудового законодательства срочно писать заявления и переводиться на должность уборщиц.

- Представляете, больница без санитарок. Круглосуточный стационар, где нет санитарок! Это что за стационар, это что за больница?

- "Кого что-то не устраивает, тот может уволиться", - вот их слова. Сложилось такое ощущение, что на нас хотят заработать.

В Енисейской районной больнице пояснили - это не личная прихоть руководства, а исполнение распоряжения правительства России. Ещё в 2012 году была разработана "Дорожная карта развития здравоохранения". Она предполагает увеличение зарплат медикам. Но радоваться этому будут не все. Документ предполагает кадровые перестановки: теперь те сотрудники, которые не имеют медицинского образования, занимаются только уборкой и не ухаживают за больными, меняют название профессии.

От смены записи в трудовой книжке формально ничего не изменится. Оклад останется прежним, да и суть работы та же - мыть полы и протирать пыль в кабинетах и палатах. Но для людей разница колоссальна. Ведь уборщица - это технический персонал, а не медицинский, а значит, и повышение зарплат их не коснётся.

"Медперсонал - это тот, кто оказывает помощь пациенту. Если человек убирает помещения, это уборщица", - считает заместитель главного врача Енисейской районной больницы Юрий Омельчук.

В больнице Енисейска удивились, услышав о незаконных требованиях срочно оформлять заявление, хотя уведомлять о переводе сотрудника на другую должность работодатель обязан за два месяца. А позже санитарки рассказали - начальство поселковой больницы разрешило им подписать бумаги не сейчас, а спустя два месяца, как и положено по трудовому законодательству.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.