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НОВОСТИ | Общество





04.08.17 17:22 В Красноярске приступили к предварительной оценке качества дорожных работ



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Этот асфальтовый завод на Пограничников совсем новый - работает первый сезон. Но скидок "на молодость" никто не даёт - подрядчику для ремонта досталась Центральный и Октябрьский районы Красноярска, фактически парадная дверь краевого центра. Продукцию тщательно проверяют специалисты дорожной лаборатории. Причём они уверяют: в большинстве своём дороги в Красноярском крае очень неплохи. И в этом году даже улучшились.

"Единица. Мы удивились - в том году 0,99. Это идеальный асфальт, больше единицы я не встречал", - пояснил начальник лаборатории МКУ "УДИБ" Андрей Бяков.

Однако вопросы всё равно остаются. Как заявляют эксперты, можно создать великолепный рецепт асфальта, но если плохой будет основа - дело дрянь. "Качество битума оставляет желать лучшего. Речь идёт об Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. Здесь есть вопросы к экологии, надо организовывать действенный контроль", - пояснил председатель общественного совета по программе "Безопасные и качественные дороги" Игорь Захаров.

В этом году плохого асфальта ещё не было. И как заявляют в департаменте горхозяйства, если брак вдруг всплывёт, разговор с подрядчиком будет очень короткий. "Если вдруг происходит, что данная асфальтобетонная смесь каким-то образом попадает на дорогу, и дальше при обследовании заказчиком выявляется несоответствие рецептуре, данный асфальт должен быть демонтирован и уложен новый качественный асфальт", - пояснил начальник отдела управления улично-дорожной сетью Красноярска Никита Дресвянкин.

В Красноярске уложили уже половину от запланированного объёма асфальта. На следующей неделе дорожники приступят к ремонту улицы Стасовой. Кроме того, на проспекте Мира начнутся работы на участке от Кирова до улицы Горького. И качество уже оценит принципиальное жюри - сами водители.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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