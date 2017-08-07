НОВОСТИ | Происшествия













07.08.17 17:20 Пострадавшие при взрыве в кафе идут на поправку





Фото



Напомним,









Пострадавшие при взрыве газа в Красноярске повара идут на поправку. Как сообщили в краевой больнице, 21-летний пекарь уже переведён в общее отделение - это значит, что его жизни точно ничего не угрожает. А вот 19-летняя работница кухни всё ещё находится в реанимации. Но после ближайшей перевязки, возможно, также перейдёт в обычную палату.Напомним, взрыв газа произошёл в кафе на стадионе "Локомотив" 4 августа. В МЧС уточнили, что хлопок и пожар случился из-за утечки газа в 50-литровом баллоне. Загорелась мебель и оборудование. Следственный комитет проводит проверку.















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













