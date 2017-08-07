НОВОСТИ | Общество













07.08.17 17:23 Ради парковки возле торгового центра на улице Алексеева разбили тротуар и бордюры





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Владимир Негонов, представитель компании "Сибагропромстрой": "Пригласил прораба - на каком основании вы здесь работаете? Нас, говорит, наняла компания, которая строит торговый центр. Я говорю: документы дайте. Он: у нас ничего нет, нам их с пятницы обещают привезти, но до сих пор не привезли".



Леонид Волков, заместитель руководителя департамента горхозяйства администрации Красноярска: "Первый раз мы видим, чтобы самовольно торговая организация приняла на себя ответственность. Это всё будет восстановлено, по-другому быть не должно. То есть они должны будут всё восстановить и вернуть средства".







В Красноярске на улице Алексеева рабочие разбили пешеходную дорожку и бордюры ради парковки возле торгового центра. Напомним, этим летом в рамках благоустройства улично-дорожной сети там уложили новый асфальт и бордюрный камень. По предварительным подсчётам, ущерб составил около 600 тысяч рублей."Пригласил прораба - на каком основании вы здесь работаете? Нас, говорит, наняла компания, которая строит торговый центр. Я говорю: документы дайте. Он: у нас ничего нет, нам их с пятницы обещают привезти, но до сих пор не привезли"."Первый раз мы видим, чтобы самовольно торговая организация приняла на себя ответственность. Это всё будет восстановлено, по-другому быть не должно. То есть они должны будут всё восстановить и вернуть средства".











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