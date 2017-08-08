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08.08.17 08:52 Строительство нового терминала аэропорта "Емельяново" идёт с опережением графика



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В конце года новый терминал аэропорта "Емельяново" должен принять первых пассажиров. Сегодня мы побывали на стройке и расскажем, на каком этапе здесь все работы, проведём небольшую экскурсию.

Входов в терминал будет два основных, как только заходим, у нас будет первичная система досмотра - интроскоп и рамка. Когда проходим этот этап, попадаем в основной зал. Здесь будут располагаться кафе, рестораны, сувенирные лавки, прямо по курсу зона регистрации, там регистрируемся на рейс и сдаём багаж.

Продолжаем экскурсию с директором аэропорта Андреем Метцлером: "Полтора года назад мы начали строительство, сейчас более 80% завершено. Сегодня активная работа идёт по отделочным материалам. Смонтированы лифты, эскалаторы, тепловодооборудование, кондиционирование смонтировано и зашито за стеной".

На первом этаже будет и зона прилёта. А вот на втором - ожидание. Здесь расположатся магазины, детская площадка, фудкорт - модное название зоны питания, а также зал с удобными креслами. Третий этаж - вылет: и внутренних рейсов, и международных.

"Здесь будет восемь интроскопов на внутренних линиях, после которых вы попадаете в стерильную зону, как раз зона, где уже осуществляется посадка в телескопические трапы", - добавляет директор аэропорта "Емельяново" Андрей Метцлер.

К слову, для телетрапов, которых Красноярск ещё не видел, уже готовы переходы. Да и сами трапы доставлены из Испании. Их установка начнётся в этом месяце. Всего телетрапов шесть. Особая деталь терминала - вантовый навес длиной 170 метров над парадными входами. А ещё - уникальное багажное отделение. Планируется и ж/д-ветка до города. Уже готовы документы экономического обоснования её строительства. Они сейчас на рассмотрении в Минтрансе. Напомним, это поручение президент Владимир Путин дал во время визита в Красноярск 1 марта.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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