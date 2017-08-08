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08.08.17 09:03 Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко









В Сети появилось видео убийства чемпиона Европы по вольной борьбе, который представлял на соревнованиях Красноярский край и Бурятию. На видео Юрия Власко окружает толпа и бьёт по голове. Напомним, в конце июля спортсмен после турнира отдыхал на побережье Байкала и вмешался в конфликт. По информации следователей, спортсмен получил семь ударов металлическим прутом по голове. Подозреваемых в убийстве задержали в Улан-Удэ и уже заключили под стражу.













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