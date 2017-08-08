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08.08.17 11:37 На улице Ключевская сгорел нежилой деревянный дом





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При пожаре никто не пострадал, дом был нежилым. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Все подробности будут устанавливаться.







На улице Ключевская у 4-го моста сгорел деревянный дом. Пожар начался около четырёх утра. В МЧС рассказали, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте работали двадцать спасателей и шесть единиц техники. Потушить огонь удалось только к шести утра.При пожаре никто не пострадал, дом был нежилым. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Все подробности будут устанавливаться.













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