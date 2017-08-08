В аварии на трассе в Козульском районе погибли три человека. ДТП произошло 7 августа около 20 часов. По предварительным данным, 48-летняя женщина-водитель автомобиля "Тойота", которая ехала из Ачинска в сторону Красноярска, не справилась с управлением, выехала на правую обочину, затем на полосу встречного движения. Там она врезалась в автомобиль "Лифан". За его рулём был 31-летний мужчина.
В аварии погибли женщина-водитель "Тойоты", а также двое её пассажиров: 43-летняя женщина и 11-летняя девочка. В социальных сетях очевидцы сообщили, что погибшие - родственники. Водитель "Лифана" выжил, сейчас он в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства.