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08.08.17 11:16 В Козульском районе в ДТП погибли три человека





Фото Фото и видео: Ачинск автоканал



В аварии на трассе в Козульском районе погибли три человека. ДТП произошло 7 августа около 20 часов. По предварительным данным, 48-летняя женщина-водитель автомобиля "Тойота", которая ехала из Ачинска в сторону Красноярска, не справилась с управлением, выехала на правую обочину, затем на полосу встречного движения. Там она врезалась в автомобиль "Лифан". За его рулём был 31-летний мужчина.



В аварии погибли женщина-водитель "Тойоты", а также двое её пассажиров: 43-летняя женщина и 11-летняя девочка. В социальных сетях очевидцы сообщили, что погибшие - родственники. Водитель "Лифана" выжил, сейчас он в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства.







В аварии на трассе в Козульском районе погибли три человека. ДТП произошло 7 августа около 20 часов. По предварительным данным, 48-летняя женщина-водитель автомобиля "Тойота", которая ехала из Ачинска в сторону Красноярска, не справилась с управлением, выехала на правую обочину, затем на полосу встречного движения. Там она врезалась в автомобиль "Лифан". За его рулём был 31-летний мужчина.В аварии погибли женщина-водитель "Тойоты", а также двое её пассажиров: 43-летняя женщина и 11-летняя девочка. В социальных сетях очевидцы сообщили, что погибшие - родственники. Водитель "Лифана" выжил, сейчас он в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства.











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