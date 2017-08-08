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08.08.17 20:50 Красноярцы игнорируют новую схему движения по улице Пролетарская





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- Тут было сначала реверсивное движение, потом перекрыто полностью, потом сделали одностороннее, потом снова реверсивное, потом это стала главная дорога. Потом главная с поворота. Я тут каждый день езжу и чуть ли не раз в неделю меняют знаки.



- Если здесь нет проезда, зачем здесь следующий знак висит?



Вводит водителей в заблуждение знак "Объезд препятствия слева". Улица уже стала односторонней и он здесь явно лишний. Его забыл убрать департамент горхозяйства.



Даже присутствие патрульной машины и регулировщика не отучило красноярцев от накатанного маршрута. Только за полчаса здесь остановили шесть нарушителей. Улицу сделали односторонней из-за многоэтажки. Новостройка сузила дорогу - там теперь сложно разъехаться двум авто.



"Если будут поступать жалобы от автомобилистов, что данная схема дорожного движения нерациональна, вопрос будет решаться в департаменте горхозяйства с участием ГИБДД", - пояснила инспектор по пропаганде полка ДПС Елена Авдеева.



А пока невнимательным водителям грозит суровая кара - штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на полгода.





Красноярец Виктор и сам не понял, как оказался на встречной полосе. То, что улица теперь односторонняя, он не заметил. Так называемый "кирпич" - знак, запрещающий проезд, - здесь установили 3 августа. Теперь улица Пролетарская от недостроенного дома до перекрёстка с Боткина предназначена только для проезда в сторону Николаевского кладбища. Водители возмущаются частыми изменениями.Вводит водителей в заблуждение знак "Объезд препятствия слева". Улица уже стала односторонней и он здесь явно лишний. Его забыл убрать департамент горхозяйства.Даже присутствие патрульной машины и регулировщика не отучило красноярцев от накатанного маршрута. Только за полчаса здесь остановили шесть нарушителей. Улицу сделали односторонней из-за многоэтажки. Новостройка сузила дорогу - там теперь сложно разъехаться двум авто."Если будут поступать жалобы от автомобилистов, что данная схема дорожного движения нерациональна, вопрос будет решаться в департаменте горхозяйства с участием ГИБДД", - пояснила инспектор по пропаганде полка ДПС Елена Авдеева.А пока невнимательным водителям грозит суровая кара - штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на полгода. Роман РЫКОВ











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