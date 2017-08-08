На прилавках красноярских магазинов продаются небезопасные для здоровья детей блузки и рубашки. Специалисты центра стандартизации проанализировали школьную одежду. Выяснили: лишь один из семи образцов соответствует требованиям качества и безопасности. На многих сорочках неверно указан состав сырья и низкая воздухопроницаемость. Это может привести к аллергии, утверждают эксперты. Кроме этого, обнаружено низкое качество шитья: искривление шва, несимметричность петель.
По результатам исследования лучшим из представленных образцов названа блузка фирмы "Ладно" российского производства.