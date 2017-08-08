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08.08.17 17:27 В Красноярске пройдёт фестиваль семейной рыбалки





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"На самих площадках будет много партнёрских локаций. Поскольку фестиваль семейный, мы ожидаем большое количество детей. Дети будут искать клад, для них заготовили эксклюзивные подарки - золотая рыбка от ювелирного ателье. Естественно, будет уха. Огромное количество мастер-классов для детей и для взрослых", - рассказал организатор фестиваля, зам. редактора красноярского филиала "Комсомольской правды" Ренат Каримуллин.



Пройдёт фестиваль 19 августа в озеро-парке "Емельяновское". Победителей определят в нескольких номинациях: наградят обладателей самого большого, и наоборот, самого скромного улова. Призы получат и самый юный и самый опытный участник рыбалки. Также будут шуточные номинации, например "Ты морячка, я моряк", в котором выберут самую оригинальную семью.



"Это семейные костюмы - как семья представлена на мероприятии. Можно одеться в пиратов, например. Можно в джедаев или черепашек-ниндзя. Соответственно, жюри будет выбирать лучшие костюмы", - рассказал член жюри фестиваля семейной рыбалки Алексей Колодяжный.



Для участия рыбакам нужно до 17 августа пройти предварительную регистрацию на сайте fish.kp.ru. Болельщикам и зрителям регистрироваться не нужно. Для того чтобы попробовать свои силы в соревновании, не обязательно быть гуру рыбалки и иметь огромный арсенал снастей и поплавков. Поймать удачу за хвост может попытаться каждый. Будет клёво, обещают организаторы.





Фестиваль семейной рыбалки собрал сотни участников в Новосибирске. С успехом прошло мероприятие ещё в десяти регионах России. В этом году организаторы фестиваля - медиахолдинг "Комсомольская правда" - устраивают праздник рыбалки и для красноярцев. Обещают, будет интересно и папам, и мамам, и особенно детям."На самих площадках будет много партнёрских локаций. Поскольку фестиваль семейный, мы ожидаем большое количество детей. Дети будут искать клад, для них заготовили эксклюзивные подарки - золотая рыбка от ювелирного ателье. Естественно, будет уха. Огромное количество мастер-классов для детей и для взрослых", - рассказал организатор фестиваля, зам. редактора красноярского филиала "Комсомольской правды" Ренат Каримуллин.Пройдёт фестиваль 19 августа в озеро-парке "Емельяновское". Победителей определят в нескольких номинациях: наградят обладателей самого большого, и наоборот, самого скромного улова. Призы получат и самый юный и самый опытный участник рыбалки. Также будут шуточные номинации, например "Ты морячка, я моряк", в котором выберут самую оригинальную семью."Это семейные костюмы - как семья представлена на мероприятии. Можно одеться в пиратов, например. Можно в джедаев или черепашек-ниндзя. Соответственно, жюри будет выбирать лучшие костюмы", - рассказал член жюри фестиваля семейной рыбалки Алексей Колодяжный.Для участия рыбакам нужно до 17 августа пройти предварительную регистрацию на сайте. Болельщикам и зрителям регистрироваться не нужно. Для того чтобы попробовать свои силы в соревновании, не обязательно быть гуру рыбалки и иметь огромный арсенал снастей и поплавков. Поймать удачу за хвост может попытаться каждый. Будет клёво, обещают организаторы. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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