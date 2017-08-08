НОВОСТИ | Общество













08.08.17 17:20 В Красноярске началась реконструкция улицы Караульная





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"Для тех людей, которые хотят миновать центр, у них дела в других местах, очень важно иметь маршрут движения в обход центра. С вводом развязки на улице 2-Я Брянская появилась возможность создать это кольцо, которое будет обходить центр", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Сейчас рабочие расширяют дорогу, обустраивают автобусные остановки. В ближайшее время начнут класть асфальт. "Это будет четырёхполосная дорога с пятью светофорами, по центру дороги будет разделительное барьерное ограждение типа "Джерси" высотой 50 см", - пояснил представитель подрядной организации Степан Вишневский.



Здесь проложат тротуары и пустят несколько автобусных маршрутов. Особое значение модернизация объекта имеет для жителей микрорайона "Покровский". "Многих жителей этот вопрос очень остро касается. Это первое. Второе - пешеходная доступность. Здесь будут остановочные пункты, а как пройти к домам? Сейчас здесь грязно, Бордюры где-то есть, где-то нет, ведутся строительные работы", - отметил председатель совета дома №48 по улице Караульной Владимир Зеенов.



Полностью Караульную планируют реконструировать к концу сентября. Установят фонари, и в ноябре здесь поедут первые автобусы. А впоследствии по артерии пройдёт прямой путь из Северного на правый берег Красноярска.





Четырёхполосная магистраль, полностью изменённые подъездные пути, электроосвещение и новые маршруты общественного транспорта. Решение о реконструкции Караульной было принято ещё весной этого года - после ввода развязки на 2-й Брянской автомобильный трафик увеличился на 20 процентов, а значит, транспорту надо дать дорогу."Для тех людей, которые хотят миновать центр, у них дела в других местах, очень важно иметь маршрут движения в обход центра. С вводом развязки на улице 2-Я Брянская появилась возможность создать это кольцо, которое будет обходить центр", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Сейчас рабочие расширяют дорогу, обустраивают автобусные остановки. В ближайшее время начнут класть асфальт. "Это будет четырёхполосная дорога с пятью светофорами, по центру дороги будет разделительное барьерное ограждение типа "Джерси" высотой 50 см", - пояснил представитель подрядной организации Степан Вишневский.Здесь проложат тротуары и пустят несколько автобусных маршрутов. Особое значение модернизация объекта имеет для жителей микрорайона "Покровский". "Многих жителей этот вопрос очень остро касается. Это первое. Второе - пешеходная доступность. Здесь будут остановочные пункты, а как пройти к домам? Сейчас здесь грязно, Бордюры где-то есть, где-то нет, ведутся строительные работы", - отметил председатель совета дома №48 по улице Караульной Владимир Зеенов.Полностью Караульную планируют реконструировать к концу сентября. Установят фонари, и в ноябре здесь поедут первые автобусы. А впоследствии по артерии пройдёт прямой путь из Северного на правый берег Красноярска. Дмитрий БЫЗОВ

















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