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09.08.17 08:45 Трёхлетней Милане Поповой нужны деньги на лечение рака печени





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Несколько месяцев ребёнок провёл в красноярской краевой больнице, затем Милану прооперировали в Москве, стало легче, но ненадолго. Российские врачи сказали, что больше ничего сделать не могут. Но мама Миланы не отступила и стала писать в израильские, немецкие, корейские клиники. Приняли девочку в госпитале "Северанс" в Сеуле.



Неравнодушные жители Хакасии собрали уже полтора миллиона рублей на лечение Миланы Поповой, но требуется ещё 6 миллионов. Сумма существенная, поэтому родители девочки решили обратиться за помощью к жителям соседнего региона - Красноярского края.



Бабушка Миланы Людмила Березина мечтает, чтобы её внучка вновь начала нормально есть, набрала вес, чтобы ноги, которые ослабли после многочисленных курсов химиотерапии, окрепли и Милана перестала быть затворницей больниц. "Для нашей семьи это неподъёмная сумма. Я как бабушка обращаюсь к людям неравнодушным, помогите в сборе средств, чтобы Милану можно было поддержать и излечить. Шансы есть, динамика пошла положительная", - сказала бабушка Миланы Поповой Людмила Березина.



А Милана, ещё находясь в Абакане, рассказала о чём мечтает сама:



- На море, где отдых, где пляж.



Девочка не сдаётся, хотя иногда и сложно оставаться в позитивном настроении. Помочь Милане можно, отправив СМС на короткий номер 3116 с текстом ds, затем пробел, а далее сумма пожертвования. Родители Миланы Поповой открыли и специальный счёт. Реквизиты - в группах ВКонтакте или в Одноклассниках, группы так и называются - "Помощь Поповой Милане".





Это Милана Попова. Ей 3,5 года. Милана живёт с родителями в Абакане, но сейчас находится в Корее, в сеульской клинике. Когда девочке не было и двух лет, врачи диагностировали рак печени. "Положили в Абакане в больницу с бронхитом, лечили, но температура не спадала. Выявили опухоль", - рассказала мама Миланы Марина Попова.Несколько месяцев ребёнок провёл в красноярской краевой больнице, затем Милану прооперировали в Москве, стало легче, но ненадолго. Российские врачи сказали, что больше ничего сделать не могут. Но мама Миланы не отступила и стала писать в израильские, немецкие, корейские клиники. Приняли девочку в госпитале "Северанс" в Сеуле.Неравнодушные жители Хакасии собрали уже полтора миллиона рублей на лечение Миланы Поповой, но требуется ещё 6 миллионов. Сумма существенная, поэтому родители девочки решили обратиться за помощью к жителям соседнего региона - Красноярского края.Бабушка Миланы Людмила Березина мечтает, чтобы её внучка вновь начала нормально есть, набрала вес, чтобы ноги, которые ослабли после многочисленных курсов химиотерапии, окрепли и Милана перестала быть затворницей больниц. "Для нашей семьи это неподъёмная сумма. Я как бабушка обращаюсь к людям неравнодушным, помогите в сборе средств, чтобы Милану можно было поддержать и излечить. Шансы есть, динамика пошла положительная", - сказала бабушка Миланы Поповой Людмила Березина.А Милана, ещё находясь в Абакане, рассказала о чём мечтает сама:Девочка не сдаётся, хотя иногда и сложно оставаться в позитивном настроении. Помочь Милане можно, отправивна короткий номерс текстом, затем пробел, а далее сумма пожертвования. Родители Миланы Поповой открыли и специальный счёт. Реквизиты - в группах ВКонтакте или в Одноклассниках, группы так и называются - "Помощь Поповой Милане". Мария СЕМЁНОВА











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