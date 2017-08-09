НОВОСТИ | Общество













09.08.17 09:00 Пожилые жительницы края выстраиваются в очереди за перерасчётом пенсий





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"Нашими специалистами выдаётся в день около ста таких документов. Это очень тяжёлый труд, учитывая, что кроме выдачи повторных документов, идёт регистрация и расторжение браков, рождений, смертей", - отметила и.о. начальника отдела ЗАГС Ольга Жабина.



Перерасчёт происходит в связи с включением в трудовой стаж периода по уходу за ребёнком. За каждого считают максимум полтора года, но не больше шести лет в сумме. Сейчас декрет автоматически засчитывается в стаж, но тем, кто вышел на пенсию до 2015 года, нужно написать заявление. Пенсионерки уже вторую неделю парализуют работу специалистов по всему краю.



Всего за шесть дней августа за перерасчётом в краевые отделения Пенсионного фонда обратилось более 1500 женщин. Объяснить логически такой наплыв достаточно сложно. В пенсионном фонде уверяют, что торопиться особо незачем.



Перерасчёт выгоден не всем. Например, он вряд ли поможет тем, кто получает пенсию выше 14 тысяч рублей или имеет меньше трёх детей. Кстати, по закону уменьшить выплаты специалисты не имеют права, в таких случаях отвечают отказом на перерасчёт. "Есть категории граждан, которым назначены пенсии - это досрочники, северяне, которым уход за ребёнком как работающей маме был подсчитан как специальный стаж, дающий право на установление пенсии. И получается, что сейчас, обратившись, такой человек даже может потерять это право на назначение. Это невыгодно, это не нужно", - пояснила начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФ по краю Татьяна Брыксина.



Тем не менее, принять обещают всех желающих. Но записаться всё же лучше заранее - на сайте Пенсионного фонда или по телефону горячей линии.





В канском загсе женщины в возрасте занимают очередь рано утром, чтобы взять справку о наличии детей для перерасчёта пенсии. Специалисты просто не справляются с потоком посетителей. Желающих столько, что просиживать в очереди приходится часами."Нашими специалистами выдаётся в день около ста таких документов. Это очень тяжёлый труд, учитывая, что кроме выдачи повторных документов, идёт регистрация и расторжение браков, рождений, смертей", - отметила и.о. начальника отдела ЗАГС Ольга Жабина.Перерасчёт происходит в связи с включением в трудовой стаж периода по уходу за ребёнком. За каждого считают максимум полтора года, но не больше шести лет в сумме. Сейчас декрет автоматически засчитывается в стаж, но тем, кто вышел на пенсию до 2015 года, нужно написать заявление. Пенсионерки уже вторую неделю парализуют работу специалистов по всему краю.Всего за шесть дней августа за перерасчётом в краевые отделения Пенсионного фонда обратилось более 1500 женщин. Объяснить логически такой наплыв достаточно сложно. В пенсионном фонде уверяют, что торопиться особо незачем.Перерасчёт выгоден не всем. Например, он вряд ли поможет тем, кто получает пенсию выше 14 тысяч рублей или имеет меньше трёх детей. Кстати, по закону уменьшить выплаты специалисты не имеют права, в таких случаях отвечают отказом на перерасчёт. "Есть категории граждан, которым назначены пенсии - это досрочники, северяне, которым уход за ребёнком как работающей маме был подсчитан как специальный стаж, дающий право на установление пенсии. И получается, что сейчас, обратившись, такой человек даже может потерять это право на назначение. Это невыгодно, это не нужно", - пояснила начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФ по краю Татьяна Брыксина.Тем не менее, принять обещают всех желающих. Но записаться всё же лучше заранее - на сайте Пенсионного фонда или по телефону горячей линии. Владимир ЖАРИНОВ











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