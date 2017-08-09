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09.08.17 11:46 Красноярские школы готовятся к приёму учеников с ограниченными возможностями





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В школе №8 на правобережье готовятся принять первоклашек-аутистов, их будет учиться четверо. В классе для них парты с защитными экранами для уединения, наушники от посторонних звуков и другое оборудование.



"Например, сенсорное яйцо. Похоже на сумку. Ребёнок, испытывая страх, дискомфорт, желание уединиться, может туда залезть и изнутри закрыться", - рассказал директор школы №8 Алексей Шушеначев.







Красноярские школы готовятся принимать детей с ограниченными возможностями. За пять лет их число возросло до 2,5 тысяч - почти в пять раз. Учреждения должны теперь обучать слабослышащих и слабовидящих, с проблемами опорно-двигательного аппарата и логопедическими отклонениями.В школе №8 на правобережье готовятся принять первоклашек-аутистов, их будет учиться четверо. В классе для них парты с защитными экранами для уединения, наушники от посторонних звуков и другое оборудование."Например, сенсорное яйцо. Похоже на сумку. Ребёнок, испытывая страх, дискомфорт, желание уединиться, может туда залезть и изнутри закрыться", - рассказал директор школы №8 Алексей Шушеначев.











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