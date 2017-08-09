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09.08.17 08:52 Подрядчик платных парковок в Красноярске намерен отказаться от проекта



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Парковка напротив Центрального парка у красноярцев и гостей города уже не считается платной. Хотя на въезде стоит щит с предупреждением, многие предпочитают оставлять своё авто безвозмездно. По словам Марины, дешевле штраф заплатить - ей "письма счастья" приходили всего три раза на незначительные суммы.

- Я здесь работаю, мне удобно, я приехала - припарковалась.

- Люди привыкли не платить за парковки, за которые раньше не платили. Потому что ничего не сделали, а денег просят.

Платные парковки пытались ввести с 2015 года, чтобы разгрузить исторический центр Красноярска. Компания должна была вложить почти 300 миллионов рублей, а через пять лет передать паркоматы и другое оборудование на баланс администрации. Однако на полную мощность идея так и не заработала. Водители просто не стали платить по счетам.

"Никто не платит, потому что не работают штрафные санкции, не работают административные комиссии. Попытки запустить их работу ни к чему не привели. Мы два года на это потратили. Со стороны администрации реализация плохая, соответственно не работает проект", - пояснил директор компании "Инфоком" Дмитрий Вилков.

Коммерсанты сейчас находятся в Москве. Но и там покупателя бизнеса найти не удалось. Изначально рассчитывали на прибыль в 60-70 тысяч в день, но на деле получилось в 20 раз меньше. Теперь к концу августа планируют демонтировать свои зелёные паркоматы.

Сегодня в департаменте горхозяйства сообщили, что проект платных парковок мэрия не закрывала. А если исполнитель откажется от своих обязательств, вопросы с ним будут решаться в рабочем порядке, то есть дело может дойти даже до суда. Похоже, проект платных парковок в Красноярске ждёт очередной виток скандалов и шумихи.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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