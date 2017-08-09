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09.08.17 08:51 В Зеленогорске мужчина прокатил малыша, высунув его из окна машины



Фото
Житель Зеленогорска дал признательные показания. Он сообщил, что из окна спортивного BMW на высокой скорости, около 100 километров в час, высунул свою дочь 2015 года рождения. Шокирующее видео выложено в Интернет год назад, но только сейчас получило широкую известность. Экстремальная поездка проходила на трассе рядом с Зеленогорском Красноярского края. Что толкнуло отца ребёнка на такой риск, неизвестно.

На его страничке в соцсети кладезь вызывающих съёмок. Вот он за одну ножку держит малышку над пропастью на краю многоэтажки. Подпись под фото: "Посмотри на мир под другим углом!". Предположительно этот же мужчина в леопардовых трусах отжимается на перилах балкона на большой высоте, словно человек-паук; он же едет на капоте автомобиля в костюме презерватива.

Видеозаписи уже изучили в Следственном комитете края. Допрос нерадивого отца продолжался до полуночи. Он отпирался несколько часов. "Первоначально мужчина сообщал о том, что для фото- и видеосъёмки он использовал не живого ребёнка, а интерактивную куклу. Но позднее под тяжестью предъявленных ему улик сознался в содеянном и сообщил, что это была его родная дочь 15 года рождения. Фото- и видеосъёмку он производил зимой и летом 16 года", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. К слову, у зеленогорца есть ещё один ребёнок - 2017 года рождения.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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