НОВОСТИ | Общество













09.08.17 11:41 Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с платными парковками





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- В процессе реализации проекта такие вопросы возникали неоднократно, со стороны администрации города высказывались достаточно серьёзные претензии к инвестору проекта. Красноярск не может зависеть от одного инвестора. Независимо от мнения того или иного юридического лица проект будет продолжаться, потому что это решение, которое необходимо нашему городу.

- А есть заинтересованные лица?

- Спасибо, уважаемые коллеги.







Ситуацию с платными парковками прокомментировал глава Красноярска. Напомним, что проект - это детище мэра, который он начал продвигать два года назад. Вот что заявил Эдхам Акбулатов:











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