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10.08.17 08:47 Шахтёрские династии Красноярья: Ивановы



Фото
Общий угольный стаж семьи Ивановых - добрых четыре десятка лет. Отец и сын трудятся на одном экскаваторе, добывают чёрное золото России на крупнейшем разрезе страны - Бородинском.

"С одной стороны, с отцом работать очень хорошо: подскажет, расскажет, научит. С другой стороны, очень ответственно - ни подвести отца нельзя, ни опозорить фамилию", - говорит машинист экскаватора Бородинского разреза Дмитрий Иванов.

Уже 30 лет Игорь Иванов возглавляет бригаду экскаватора. Он полный кавалер знака "Шахтёрская слава", депутат городского совета Бородино, человек занятой, но в череде дел находит время для увлечения всей жизни - полётам на дельталёте. Для него счастье - увидеть солнце вровень с собой.

В феврале 2016 года Игорю Иванову в составе "золотой бригады" Бородинского разреза было доверено участвовать в отгрузке юбилейной - миллиардной тонны угля. Летом этого года - новая победа: семейный дуэт взял золото в конкурсе профмастерства СУЭК "Олимпиада-2017".

"Вроде бы обыденная работа, но машина чужая, к управлению привыкать надо. Сейчас без этих навыков сложновато. Холодный пот выступал", - рассказывает машинист роторного экскаватора Бородинского разреза Игорь Иванов.

Но триумфальные победы для спаянного экипажа не основное. Главная заповедь династии - выполнять работу только на отлично. Именно так, как 30 лет назад Иванова-старшего учили его наставники.


Дмитрий БЫЗОВ
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