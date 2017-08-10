НОВОСТИ | Общество













10.08.17 11:42 Улица Дубровинского по-прежнему закрыта для движения транспорта





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Однако в департаменте городского хозяйства сегодня сообщили, что укладывать асфальт мешает погода и работы пока не завершены. Движение, как и прежде, будет идти по верхнему ярусу набережной. Точная дата окончания ремонта на Дубровинского пока не названа.







Улица Дубровинского до сих пор закрыта для движения транспорта. Напомним, ранее была информация о том, что дорогу откроют 10 августа. Около двух месяцев там длился ремонт трубопровода, затем необходимо было восстановить асфальтовое покрытие, бордюры и газоны.Однако в департаменте городского хозяйства сегодня сообщили, что укладывать асфальт мешает погода и работы пока не завершены. Движение, как и прежде, будет идти по верхнему ярусу набережной. Точная дата окончания ремонта на Дубровинского пока не названа.













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