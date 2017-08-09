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09.08.17 17:24 Осуждённые 31-й исправительной колонии пожаловались на избиения





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В ГУФСИН сообщили, что уже проводят служебную проверку с привлечением следователей и прокуратуры. А также отметили, что все жалобы поступили от осуждённых из единого помещения камерного типа. Оно предназначено для наиболее злостных нарушителей режима содержания. Все люди там осуждены за тяжкие преступления: убийства, изнасилования, грабежи, терроризм, за что отбывают не менее 15 лет. Все помещения в колонии оснащены камерами видеонаблюдения и по итогам проверки можно будет установить истину.



"Эта категория осуждённых, которая пытается всяческим образом, в том числе воздействуя на правозащитников и общественно-наблюдательную комиссию, получить себе послабления в режимном содержании, либо пытаются решить вопрос перевода их по месту, откуда они прибыли к нам для отбывания наказания", - пояснил начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю Николай Васильев.











Окунали головой в ведро и заливали в нос воду. 48 осуждённых 31-й исправительной колонии пожаловались на избиения. Причём в большинстве случаев пыток называют одни и те же фамилии сотрудников исправительного учреждения. Почти половина пострадавших написали заявления в следственный комитет. В четырёх случаях у отбывающих наказание были зафиксированы телесные повреждения, но уголовных дел возбуждено не было. Свои жалобы осуждённые записали на видео и передали правозащитникам.В ГУФСИН сообщили, что уже проводят служебную проверку с привлечением следователей и прокуратуры. А также отметили, что все жалобы поступили от осуждённых из единого помещения камерного типа. Оно предназначено для наиболее злостных нарушителей режима содержания. Все люди там осуждены за тяжкие преступления: убийства, изнасилования, грабежи, терроризм, за что отбывают не менее 15 лет. Все помещения в колонии оснащены камерами видеонаблюдения и по итогам проверки можно будет установить истину."Эта категория осуждённых, которая пытается всяческим образом, в том числе воздействуя на правозащитников и общественно-наблюдательную комиссию, получить себе послабления в режимном содержании, либо пытаются решить вопрос перевода их по месту, откуда они прибыли к нам для отбывания наказания", - пояснил начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю Николай Васильев.







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