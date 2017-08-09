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09.08.17 17:20 На улице Дубровинского столкнулись BMW и автокран





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



Авария парализовала движение на улице Дубровинского в Красноярске. Сегодня там столкнулись BMW и автокран. По предварительной версии, иномарка и ЗИЛ ехали в попутном направлении. Как сообщают очевидцы, у BMW могло заклинить колесо. Водители не пострадали, а вот внедорожник получил серьёзные повреждения и снёс часть ограждения. В результате ДТП на Дубровинского образовался существенный затор.







Авария парализовала движение на улице Дубровинского в Красноярске. Сегодня там столкнулись BMW и автокран. По предварительной версии, иномарка и ЗИЛ ехали в попутном направлении. Как сообщают очевидцы, у BMW могло заклинить колесо. Водители не пострадали, а вот внедорожник получил серьёзные повреждения и снёс часть ограждения. В результате ДТП на Дубровинского образовался существенный затор.











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