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НОВОСТИ | Общество





09.08.17 17:27 В жилых домах Красноярска проверяют газовое оборудование



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Специалисты Крайгаза обходят квартиры Красноярска. Это плановая проверка, но меры безопасности приходится усиливать; как правило, на кухнях стоят старые газовые плиты. Всего необходимо проверить 734 газифицированных красноярских дома. Практически каждая квартира - потенциальный источник опасности. Проблема в том, что не в каждое жилище можно попасть.

"Людей уведомляем, но кто-то на работе, кто-то не желает общаться, и не всегда могут попасть специалисты, чтобы провести проверку", - пояснил начальник производственно-технического отдела ГУК "Жилфонд" Александр Шудро.

Однако это именно та ситуация, когда лучше перестраховаться. Ведь несмотря на жалобы, постоянно с должным вниманием к своим газовым плитам относятся катастрофически малое число абонентов.

"Нельзя самовольно подключать, отключать газовое оборудование, делать какой-то ремонт, это должна выполнять только специализированная организация, обученные люди. Но у нас встречаются люди, которые сами лезут, хотят сэкономить, но потом получается очень всё плачевно", - отметила заместитель начальника аварийно-эксплуатационной службы Красноярсккрайгаза Татьяна Соколова.

Именно то, что жильцы самовольно ремонтировали оборудование, стало причиной нескольких взрывов бытового газа. В 2012 году на Высотной погиб мужчина. В 2016 на улице Быковского рванул природный газ, пострадал хозяин квартиры. И в прошлую пятницу в кафе на стадионе "Локомотив" взорвался газовый баллон, два работника попали в реанимацию с ожогами. Специалисты Крайгаза призывают людей быть крайне осторожными со своими плитами, при малейшем подозрении на утечку вызывать на помощь профессионалов.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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