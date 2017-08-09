НОВОСТИ | Общество













09.08.17 17:27 В жилых домах Красноярска проверяют газовое оборудование





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"Людей уведомляем, но кто-то на работе, кто-то не желает общаться, и не всегда могут попасть специалисты, чтобы провести проверку", - пояснил начальник производственно-технического отдела ГУК "Жилфонд" Александр Шудро.



Однако это именно та ситуация, когда лучше перестраховаться. Ведь несмотря на жалобы, постоянно с должным вниманием к своим газовым плитам относятся катастрофически малое число абонентов.



"Нельзя самовольно подключать, отключать газовое оборудование, делать какой-то ремонт, это должна выполнять только специализированная организация, обученные люди. Но у нас встречаются люди, которые сами лезут, хотят сэкономить, но потом получается очень всё плачевно", - отметила заместитель начальника аварийно-эксплуатационной службы Красноярсккрайгаза Татьяна Соколова.



Именно то, что жильцы самовольно ремонтировали оборудование, стало причиной нескольких взрывов бытового газа. В 2012 году на Высотной погиб мужчина. В 2016 на улице Быковского рванул природный газ, пострадал хозяин квартиры. И в прошлую пятницу в кафе на стадионе "Локомотив" взорвался газовый баллон, два работника попали в реанимацию с ожогами. Специалисты Крайгаза призывают людей быть крайне осторожными со своими плитами, при малейшем подозрении на утечку вызывать на помощь профессионалов.





Специалисты Крайгаза обходят квартиры Красноярска. Это плановая проверка, но меры безопасности приходится усиливать; как правило, на кухнях стоят старые газовые плиты. Всего необходимо проверить 734 газифицированных красноярских дома. Практически каждая квартира - потенциальный источник опасности. Проблема в том, что не в каждое жилище можно попасть."Людей уведомляем, но кто-то на работе, кто-то не желает общаться, и не всегда могут попасть специалисты, чтобы провести проверку", - пояснил начальник производственно-технического отдела ГУК "Жилфонд" Александр Шудро.Однако это именно та ситуация, когда лучше перестраховаться. Ведь несмотря на жалобы, постоянно с должным вниманием к своим газовым плитам относятся катастрофически малое число абонентов."Нельзя самовольно подключать, отключать газовое оборудование, делать какой-то ремонт, это должна выполнять только специализированная организация, обученные люди. Но у нас встречаются люди, которые сами лезут, хотят сэкономить, но потом получается очень всё плачевно", - отметила заместитель начальника аварийно-эксплуатационной службы Красноярсккрайгаза Татьяна Соколова.Именно то, что жильцы самовольно ремонтировали оборудование, стало причиной нескольких взрывов бытового газа. В 2012 году на Высотной погиб мужчина. В 2016 на улице Быковского рванул природный газ, пострадал хозяин квартиры. И в прошлую пятницу в кафе на стадионе "Локомотив" взорвался газовый баллон, два работника попали в реанимацию с ожогами. Специалисты Крайгаза призывают людей быть крайне осторожными со своими плитами, при малейшем подозрении на утечку вызывать на помощь профессионалов. Дмитрий БЫЗОВ











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