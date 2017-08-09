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09.08.17 19:10 Скончался замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников





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Андрей Резников скончался после продолжительной болезни на 49 году жизни. Его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.







Скончался заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Андрей Резников. Свою трудовую деятельность он начинал инженером-энергетиком Норильского горно-металлургического комбината. Затем работал в администрации заполярного города. Жителям Красноярска и края Андрей Владимирович в первую очередь известен как министр ЖКХ, на этой должности он проработал шесть лет. А в 2014-м был назначен заместителем министра России по делам Северного Кавказа.Андрей Резников скончался после продолжительной болезни на 49 году жизни. Его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.







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